تأثير الانسحاب الأمريكي المذل من أفغانستان على أمنها الداخلي وهل ما يحدث في أفغانستان سيحدث في العراق ........؟ - فواد الكنجي

2021/09/07 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فواد_الكنجي واهم من يعتقد إن التحالف مع المحتل أيا كان؛ والارتماء في أحضانه والعمالة له؛ يمكن إن يحقق ويوفر له الحماية سواء للنظام الدولة أو للحركات أو للأحزاب التي ليست لهم شرعية مستمدة من الشعب؛ لان الاحتلال والمحتل مهما طال لن يطول إلى ما لا نهاية، والذي يراقب الأوضاع في (أفغانستان) علية إن يدرك ويفهم هذه الحقيقية بكل أبعادها، فالنظام السياسي الذي تم تكوينه وتشكيله وفرضه على (أفغانستان) من قبل المحتل (الأم ......





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