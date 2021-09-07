مقتل شرطية حامل في أفغانستان.. الأبناء يتهمون

2021/09/07 | 08:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم أبناء شرطية أفغانية حامل، عناصر من حركة طالبان بقتل والدتهم أمام أنظارهم في إقليم غور في وسط البلاد وفقا لما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية.

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