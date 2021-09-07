2021/09/07 | 08:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أصدرت هيأة التقاعد العامة، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن مبالغ الاجازات المتراكمة للجيش.وذكر بيان للهيأة تلقاه “المركز الخبري الوطني” : “تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الكروبات عن قيام هياة التقاعد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التقاعد العامة تصدر توضيحاً بشأن مبالغ الاجازات المتراكمة للجيش المركز الخبري الوطني.

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