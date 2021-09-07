2021/09/07 | 08:25 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكهرباء: خطة خمسيَّة للوصول إلى 45 ألف ميغاواط

أعلنت وزارة الكهرباء خطتها الخمسيَّة التي تقضي بالوصول بالطاقة الإنتاجية إلى 45 ألف ميغاواط من خلال إدخال محطات إنتاجيَّة وإنجاز أعمال الدورة المركبة واعتماد مشاريع الطاقة المتجددة، بينما أكدت معاودة ارتفاع معدلات الغاز المجهز من إيران إلى 20 مليون متر مكعب قياسي وتوقف إمدادات الكهرباء منها بشكل كامل.

وقال الناطق باسم وزارة الكهرباء أحمد العبادي لـجريدة الصباح وتابعته "عين العراق نيوز": إنَّ "الإنتاج الحالي يبلغ أكثر من 20 ألف ميغاواط، والوزارة أعدت خطة للخمس سنوات المقبلة بمديات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، وتتضمن الخطة القصيرة التي تستمر لمدة سنة من الآن إضافة 5 آلاف ميغاواط تقضي بإدخال (محطة الدبس) ووحدات في (محطة بسماية) و(محطة الرميلة) الاستثمارية، إضافة إلى إدخال عدد من الوحدات التي هي قيد الصيانة الآن وسيتم إنجازها خلال هذا العام".

وأضاف أنَّ "الخطة المتوسطة تقضي بإدخال 7 آلاف ميغاواط أخرى"، موضحاً أنَّ "الخطة طويلة الأمد التي تصل إلى خمس سنوات تستلزم الوصول إلى 45 ألف ميغاواط".



وبين أنَّ "هذه الخطة تتحقق حال توفر المقومات المكملة لها كالخطة الوقودية وتوفر التخصيصات المالية وقرارات حكومية داعمة لعمل الوزارة"، مؤكداً "وجود دعم كبير من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي يشرف بشكل مباشر على الوزارة لتنفيذ هذه الخطة".

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