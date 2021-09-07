ندين القمع الذي مارسته الاجهزة القمعية للنظام المخزني ضد مناضلينا ومناضلاتنا - النهج الديمقراطي

2021/09/07 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#النهج_الديمقراطي الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي تدين القمع الذي مارسته الاجهزة القمعية للنظام المخزني ضد مناضلينا ومناضلاتنابيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطيعقدت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي اجتماعها العادي عن بعد يوم الأحد 5 شتنبر 2021، وبعد مناقشة الوضع الدولي والإقليمي والوطني قررت الاعلان عن ما يلي:1- تدين القمع الذي مارسته الاجهزة القمعية للنظام المخزني ضد مناضلي ومناضلات النهج الديم ......





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