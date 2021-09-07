الإمبريالية الكينزية الجديدة في زمن الوباء: فهم ومحاربة حكومة بايدن - تامر خرمه

2021/09/07 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تامر_خرمه بقلم أورلاندو توريس ترجمة تامر خرمهمراجعة فيكتوريوس شمسمع استمرار جماح الأزمة الاقتصادية وأزمة الرعاية الصحية في كافة أنحاء الولايات المتحدة، يواجه العمال رئيسا جديدا في البيت الأبيض.



بعد أربع سنوات من عهد حكومة متعصبة علانيّة، وسلطويّة بابتهاج، بدأ الحزب الديمقراطي وحلفاؤه في بيروقراطيات العمل وقيادات الطبقة الوسطى في المنظمات غير الربحية الليبرالية مرة أخرى بذر الأوهام حول حك ......





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