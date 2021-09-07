البصرة تعلن خلو المحافظة من مصادر التلوث الإشعاعي

2021/09/07 | 08:39 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة/ صفاء الفريجي

أعلنت حكومة البصرة، أمس الاثنين، عن خلو المحافظة التام من مصادر التلوث الإشعاعي بعدما كان هناك 174 موقعاً ملوثاً فيها.

وقال النائب الإداري للمحافظ ضرغام الأجودي إنه تم نقل كامل المواد المشعة الملوثة إلى خارج المحافظة بأكثر من 260 برميل ووضعها في مكان مخصص للخزن ضمن مواصفات خاصة، مؤكداً عدم وجود أية مخاطر على البصرة ومواطنيها في الوقت الحاضر من الإشعاع.

يذكر أن حكومة البصرة المحلية قد أفادت في نيسان الماضي بأنه سيتم الإعلان عن خلو المحافظة من التلوث الإشعاعي عام 2022.

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