قريباً.. الموانئ تتسلم سفينتين تخصصيتين لدعم أسطولها البحري

2021/09/07 | 08:39 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت وزارة النقل / الشركة العامة لموانئ العراق، أمس الاثنين، عن قرب وصول سفينتين تخصصيتين الى موانئ العراق بعد اكتمال صناعتيهما في سريلانكا من ضمن المشاريع الممولة من هيئة القرض الياباني.

وقال مدير عام موانئ العراق فرحان الفرطوسي في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، «بعد اكتمال منشأتيهما وهما محطة الإرشاد شط العرب وسفينة التنوير البحري الفاو سوف تتوجه السفينتان لتحميلهما على متن احدى السفن الكبيرة لتصلا الى مياهنا الإقليمية».

ولفت البيان، الى ان»هاتين السفينتين ستصلان قريبا الى موانئ العراق وبدورهما ستحققان اضافة كبيرة الى عمل الكوادر البحرية كون أحدهما ستكون متخصصة لنقل وايواء الإدلاء البحريين اما الأخرى فهي متخصصة في نصب ورفع عوامات الدلالة البحرية والتي تستخدم لارشاد السفن القادمة والمغادرة من والى قنواتنا الملاحية». واوضح، ان»الكوادر الفنية والهندسية في الشركة قامت بعده طلعات تجريبية على متن هاتين السفينتين لاختبار قدراتهما».

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