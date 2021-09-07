2021/09/07 | 08:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنسحاب الأرجنتين من مباراة البرازيل بعد إقتحام الملعب من قبل الصحة مدريد- وكالات انسحب منتخب الأرجنتين من مواجهة منافسه منتخب البرازيل بعد محاولة عناصر من وزارة الصحة البرازيلية إخراج مارتينيز وكريستيان روميرو ولوسيلسو، اليوم الأحد، من الملعب، خلال مواجهة المنتخبين في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2022.وشارك ثلاثة لاعبين من الأرجنتين اتهمتهم السلطات الصحية […]

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