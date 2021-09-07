2021/09/07 | 08:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مواجهة مهمة لأسود الرافدين أمام إيران اليوم لا بديل عن الفوز لوضع أقدام البداية نحو قطر الناصرية – باسم الركابي بعد النقطة الغالية التي عاد بها المنتخب الوطني بتعادله مع كوريا الجنوبية وانعكاساتها على الشارع الرياضي واللاعبين والمدرب ادفوكات، والكل لا زال يعيش فرحة النتيجة لاسباب معروفة في ضل واقع المهمة المذكورة ومصاعب السفر والاجواء […]

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