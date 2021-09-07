2021/09/07 | 08:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العشائرية لا تبني وطناً – لويس إقليمس تطالعنُا مواقع التواصل الاجتماعي بين الفينة والفينة عن عجائب وغرائبَ عمّا يجري في كواليس الدواوين العشائرية من مهرجانات استعراضية بقصد تصفير مشاكل متنوعة حصلت وتحصل بين عشائر، وأحيانًا لأسباب تافهة.وبحسب ما يطرق سماعنا ونقرأ ونشاهد ما يحصل بين طرفي المشكلة، أي جهة المعتدي والمعتدى عليه، ففي اعتقادي […]

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