حريق كبير يتسبب بانفجار في سوق الشورجة ببغداد (صور)

2021/09/07 | 09:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت فرق الدفاع المدني، الثلاثاء، من السيطرة على حريق اندلع في خان متهالك يحوي معملا للمواد البلاستيكية في منطقة الشورجة - سوق الأمين وسط بغداد، لافتا الى سقوط أحد المكيفات وانفجاره بالقرب من رجال الإطفاء.

وذكرت المديرية في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (7 أيلول 2021) إن "فرق الدفاع المدني في وقت متأخر من ليلة امس طوقت الحريق ثم أخمدته بمشاركة 6 فرق إطفاء حتى السيطرة الكاملة على النيران رغم ضيق أزقة المنطقة التجارية التي يصعب معها دخول عجلات الدفاع المدني مما اضطر فرق الاطفاء الى مد خراطيم المياه لمسافات بعيدة إضافة الى خطورة المواد البلاستيكية المشتعلة وتهالك وقدم البناء مما أدى إلى تساقط أجزاء من الطابوق نتيجة الحريق على رجال الدفاع المدني وسقوط أحد المكيفات وانفجاره بالقرب منهم".

واضاف البيان، انه "رغم خطورة ذلك الا انهم تمكنوا من إتمام عمليات الاخماد ومنع توسع الحريق داخل السوق التجاري المهم وانهاء الحادث دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".

واوضح، انه "على إثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر داخل الخان المحترق".

N.A

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