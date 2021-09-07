2021/09/07 | 09:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت المفوضيَّة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء عن سمات ورقة الاقتراع التي ستستخدم في الانتخابات المقبلة، مبينة أنَّ الورقة التي تحمل شفرات أمنية عالية الدقة ستنفذ بـ83 نوعاً على عدد الدوائر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المفوضية : ورقة الاقتراع تحمل شفرات أمنية عالية الدقة المركز الخبري الوطني.

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