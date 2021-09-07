مقتل تاجر مخدرات وإصابة آخرين في النجف

2021/09/07 | 09:23 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قوة أمنية مشتركة دخلت ليلة امس، باشتباك مسلح عنيف مع أفراد عصابة خطيرة لتجارة المخدرات في النجف الاشرف.

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