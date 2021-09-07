روسيا تطور جهازا يكشف الإصابة بكورونا في 27 دقيقة

2021/09/07 | 09:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة-واعطور متخصصو وكالة الطب البيولوجي الروسية جهازا قادرا في غضون 27 دقيقة، وبدرجة عالية من الدقة، على كشف وجود فيروس كورونا لدى الإنسان.وقالت داريا كريوتشكو، رئيس قسم الطب الانتقالي والتقنيات المبتكرة بالوكالة: "الآن في إحدى مؤسسات الوكالة، وبالتحديد في معهد الطب الفيزيائي والكيميائي التابع للوكالة الروسية للطب البيولوجي، تم تطوير جهاز لتحديد وجود المستضد الفيروسي، وهو يعتمد على طريقة التضخيم المتساوي الحرارة.ويحدد نظام التشخيص وجود مستضد بدرجة عالية من اليقين في غضون 27 دقيقة".ولفتت كريوتشكو إلى أن نظام التشخيص الذي ابتكر لتحديد فيروس "سارس – كوف – 2" (كورونا) سيكون قادرا مع بعض التحسينات، على اكتشاف مستضدات أخرى.المصدر: روسيا اليوم

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