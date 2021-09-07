اعتقال 6 سوريين اجتازوا الحدود العراقية بطريقة “غير شرعية”

2021/09/07 | 09:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، القاء القبض على 6 سوريين اجتازوا الحدود باتجاه الأراضي العراقية بطريقة غير شرعية.وقالت الخلية في بيان، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إنه “من خلال المتابعة المستمرة […]

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