العراق يشكل لجنة حكومية لمنح “القروض” التزاما باتفاقية باريس

2021/09/07 | 09:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني شكلت وزارة البيئة لجنة بالتعاون مع البنك المركزي العراقي لجنة لوضع ضوابط منح القروض للمشاريع التي تستخدم الطاقات المتجدِّدة.وقال مدير عام التوعية والاعلام في الوزارة امير علي الحسون لـ”صحفية الصباح”، تابعه […]

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