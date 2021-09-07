باقل من نصف ساعة .. جهاز روسي لكشف كورونا

2021/09/07 | 09:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / طور متخصصو وكالة الطب البيولوجي الروسية جهازا قادرا في غضون 27 دقيقة، وبدرجة عالية من الدقة، على كشف وجود فيروس كورونا لدى الانسان.وقالت رئيس قسم الطب الانتقالي والتقنيات المبتكرة بالوكالة داريا كريوتشكو / حسب روسيا اليوم / : تم تطوير جهاز لتحديد وجود المستضد الفيروسي في إحدى مؤسسات الوكالة، وبالتحديد في معهد الطب الفيزيائي والكيميائي التابع للوكالة الروسية للطب البيولوجي، ، وهو يعتمد على طريقة التضخيم المتساوي الحرارة.ويحدد نظام التشخيص وجود مستضد بدرجة عالية من اليقين في غضون 27 دقيقة.واضافت كريوتشكو أن : نظام التشخيص الذي ابتكر لتحديد فيروس / سارس – كوف – 2/ /كورونا/ سيكون قادرا مع بعض التحسينات، على اكتشاف مستضدات أخرى./انتهى3

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