البرتغال بدون رونالدو .. ضيفا على اذربيجان في تصفيات كأس العالم بكرة القدم

2021/09/07 | 09:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ يستضيف منتخب أذريبجان نظيره البرتغالي في الساعة السابعة من مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 في قطر.ويدخل منتخب البرتغال مباراة اليوم، وهو وصافة جدول ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 10 نقاط، وبفارق الأهداف عن المتصدر صربيا ".ويتطلع فيرناندو سانتوس مدرب البرتغال، إلى تحقيق الفوز وإنتظاع الـ 3 نقاط ضد أذريبجان، من أجل إعتلاء صدارة المجموعة الأولى من جديد، في إنتظار نتيجة المنتخب الصربي مع نظيره الأيرلندي مساء اليوم في ذات الجولة الجولة التاسعة التي ستجرى مساء اليوم ايضا عقب المباراة الاولى " .ويخوض منتخب البرتغال مباراة أذريبجان بدون كريستيانو رونالدو، الذي عاد إلى مانشستر يونايتد، وخضع للعزل لمدة 5 أيام منذ وصوله يوم الخميس الماضي من البرتغال، بعد مشاركته في فوز منتخب بلاده على ضيفه ايرلندا بثنائية مقابل هدف ".وكان الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، قد أعلن عن مغادرة رونالدو لمعسكر برازيل أوروبا، بسبب الإيقاف وغيابه عن مواجهة أذريبجان".ونجح كريستيانو رونالدو في قيادة البرتغال لفوز صعب علي أيرلندا بنتيجة 2-1، حيث سجل هدفي الفوز لبرازيل أوروبا، ويحطم رقم الأسطورة الإيرانية علي دائي، ويصبح الهداف التاريخي للمنتخبات على المستوي الدولي برصيد 111 هدفاً.ثم تغلب منتخب البرتغال على قطر (ضيف) التصفيات، بنتيجة 3-1 في الجولة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم ".وخاض المنتخب البرتغالي 4 مباريات في مشوار تصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال، بخلاف مباراة قطر (الضيف)، وحقق الفوز في 3 مباريات وتعادل وحيد"./انتهى2

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