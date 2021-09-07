تيلوزا.. حلم إنشاء

2021/09/07 | 09:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل تحلم أن تعيش في مدينة تتميز بنظافة طوكيو، وتنوع الحياة في نيويورك، وتوافر الخدمات الاجتماعية الصحية الموجودة في السويد، وفوق ذلك صديقة للبيئة ويتواجد فيها نظام مياه مقاوم للجفاف وطاقة مستدامة؟

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