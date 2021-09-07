2021/09/07 | 09:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت مديرية شرطة محافظة النجف، اليوم الثلاثاء، القبض على متاجري وضبط بحوزتهم مواد مخدرة واسلحة.وقالت المديرية، في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، ان مفارز مكافحة المخدرات في النجف بالتعاون مع قوة من سوات، نفذت واجباً مهماً اسفر عن القاء القبض على تاجري مخدرات أحدهم مطلوب بتهمة القتل”.واوضحت، انه “تم تنفيذ الواجب بحق …

ظهرت المقالة في النجف..



القبض على تاجري مخدرات واصابة اثنين من منتسبي الشرطة أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في النجف.. القبض على تاجري مخدرات واصابة اثنين من منتسبي الشرطة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في النجف.. القبض على تاجري مخدرات واصابة اثنين من منتسبي الشرطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).