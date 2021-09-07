اليوم …منتخبنا الوطني يواجه منتخب إيران ضمن مباريات تصفيات كأس العالم

2021/09/07 | 09:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني يواجه المنتخب الوطني العراقي، اليوم الثلاثاء (7 ايلول 2021)، نظيره الايراني في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة الى مونديال قطر 2022. ويلتقي المنتخب العراقي نظيره الايراني في تمام الساعة […]

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