فيلم shang-Chi يحقق 127 مليونا بعد 3 أيام على عرضه

2021/09/07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبرب الوطني وصلت إيرادات فيلم الأبطال الخارقين الجديد Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings، الذى طرح منذ يوم 3 سبتمبر الجاري إلى 127 مليونًا و600 الف دولار منذ وصوله دور […]

