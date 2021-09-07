"مقبرة المحيط الأطلسي".. تعرف إلى هذه المنطقة التي استسلمت لها آلاف السفن في أمريكا

2021/09/07 | 09:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُعتبر شاطئ كيب لوكاوت الوطني في أمريكا بمثابة امتداد نقي وغير مأهول من الرمال يبلغ طوله 56 ميلاً.هناك "تشعر وكأنك تستطيع رؤية نهاية العالم".لكن الشاطئ يتميز أيضًا بمنطقة من المياه الضحلة الغادرة، التي استسلمت آلاف السفن لقوى الطبيعة فيها.

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