2021/09/07 | 09:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

استقبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، الثلاثاء، بعثة اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية بعد مشاركتها في دورة الألعاب البارالمبية 2020 في طوكيو وحصولها على ثلاثة أوسمة ملونة.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وأكد درجال، وفق بيان للوزارة تلقى "ناس"، نسخة منه (7 أيلول 2021)، أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي داعم وراع للرياضة ووعد بتكريم يليق بالإبطال الذين رفعوا راية العراق".

وأضاف، أنّ "النتائج المتحققة هي نتاج جهود كبيرة بذلت في ظروف صعبة جراء جائحة كورنا التي أوقفت الحياة، لكن الإرادة العراقية كانت حاضرة، وسيتم تكريم الأبطال وعلى مستوى عال نظير ما حققوه في العاصمة اليابانية طوكيو".

وتابع الوزير، "نسعى أن تكون الدولة راعية بشكل مباشر للإبطال لأنهم أصحاب إنجاز حقيقي وليس فقط دعم مالي ومعنوي، وهم صناع الإنجاز في ظروف صعبة وعلينا تقديم كل الدعم المطلوب لرفع الميداليات في الاستحقاقات المقبلة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استقبال رفيع لأبطال العراق العائدين من بارالمبياد طوكيو (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استقبال رفيع لأبطال العراق العائدين من بارالمبياد طوكيو (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).