مدرب كروي: ظروف مباراة العراق مع إيران تختلف عن كوريا

2021/09/07 | 09:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني رأى المدرب الكروي وألاعب الدولي السابق جبار هاشم، اليوم الثلاثاء، أن شخصية المنتخب العراقي قد تغيرت على يد المدرب الهولندي دي أدفوكات، مؤكدة أن ظروف المباريات اليوم ستختلف عن المنتخب الكوري.وقال […]

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