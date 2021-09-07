العراق: اشتباكات مسلحة بين القوات الامنية وتاجري مخدرات تودي بمقتل واصابة 5 اشخاص

2021/09/07 | 09:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مكافحة مخدرات النجف، الثلاثاء، من القاء القبض على تاجري مخدرات واصابة اثنين من منتسبي الشرطة خلال مطاردتهما.

وذكر إعلام شرطة النجف في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (7 ايلول 2021)، ان "مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف والمنشآت التابعة إلى وكالة شؤون الشرطة تمكنت من القاء القبض على متاجرين وضبط بحوزتهم مواد مخدرة واسلحة، حيث نفذت مفارز مكافحة المخدرات في النجف بالتعاون مع قوة من سوات واجب مهم اسفر عن القاء القبض على تاجري مخدرات أحدهم مطلوب بتهمة القتل".

واضاف البيان، انه "تم تنفيذ الواجب بحق تجار مخدرات مطلوبين مسبقا للقضاء وضبطت بحوزتهما مواد مختلفة هي نصف كيلو من مادة الكرستال المخدرة ومسدس عدد اربعة مختلفة الانواع و بنادق كلاشنكوف عدد اثنين و جيسي واحدة فضلا عن مخان عدد سبعة و آلات جارحة مختلفة ومبلغ 500 الف دينار ".

واوضخح، انه "اثناء الواجب حدثت مواجهات مسلحة مع تاجري المخدرات اصيب خلالها المتهمان وأصيب اثنين من منتسبي الشرطة احدهما من سوات والثاني من مكافحة المخدرات وتم إحالة المتاجربن الى القضاء لينالا جزائهم العادل".

N.A

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