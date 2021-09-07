تعرف على أشهر عمليات الهروب من السجون الاسرائيلية

2021/09/07 | 09:54 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تُغلِق أقفال السجون، باب الأمل لدى الأسرى الفلسطينيين، في نيل الحرية.

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