نيابة سودانية ترفض الإفراج عن شحنة الأسلحة الإثيوبية

2021/09/07 | 09:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعترضت نيابة “إزالة التمكين واسترداد الأموال” العامة في السودان، على قرا الجمارك الإفراج عن شحنة الأسلحة المضبوطة على طائرة الخطوط الإثيوبية وتسليمها لصاحبها.

وحسب موقع “سودان تربيون” قال مصدر قانوني، إن قرار النيابة بالحجز وبغض النظر عن صحته، يُلزم الشرطة بالتنفيذ ما لم يلغ الحجز بواسطة النيابة او المحكمة المختصة.

وكانت وزارة الداخلية قالت في بيان إن شحنة الأسلحة التي وصلت السبت على متن الخطوط الجوية الاثيوبية غير مخالفة قانوناً، ودخلت بموجب مصادقة رسمية، وأنها ستسلم إلى صاحبها.

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