التحقيق مع امرأتين من داعش في السويد بتهم الإبادة وجرائم حرب

2021/09/07 | 09:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قالت الشرطة السويدية أمس الإثنين إنها قبضت على امرأتين مرتبطتين بتنظيم داعش بعد عودتهما من سوريا، في حين أعلنت وسائل إعلام التحقيق مع إحداهما بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وقالت المتحدثة باسم شرطة ستوكهولم أولا أوسترلينغ، إن المدعي العام الذي يتولّى التحقيق في قضية المرأتين أمر بتوقيفهما.

وأضافت لوكالة فرانس برس “نفذنا القرار عندما حطّت الطائرة في ستوكهولم بعد الظهر”، مشيرة إلى اقتياد امرأة ثالثة للاستجواب.

وذكر بيان للنيابة العامة الإثنين أن هناك تحقيقات عدّة مفتوحة ضد رجال ونساء عادوا من مناطق كانت خاضعة لسيطرة تنظيم داعش.

واعتبرت المدعية العامة رينا ديفغون في البيان أن جرائم “العائدين من مناطق سيطرة تنظيم داعش، هي جرائم حرب وإبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية”.

وقالت الإذاعة السويدية العامة “أس في تي” إن واحدة على الأقلّ من المعتقلات تخضع لتحقيق بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وإبادة.

كما أفادت الإذاعة أنّ النساء اللواتي عدن الإثنين، أقمن في مخيّمات في شمال سوريا، لكن السلطات الكردية رحلتهن، بعد أن رأت أنه ليس لديها أدلة كافية لمقاضاتهن.

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