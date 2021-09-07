2021/09/07 | 09:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني تستمر منافسات تصفيات كأس العالم المؤهلة لمونديال قطر 2022، اليوم الثلاثاء، حيث تنطلق اليوم الجولة الثانية لتصفيات قارة آسيا اضافة الى مواجهات في اوروبا وافريقيا، وفيما يلي مواعيد مباريات قارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرف على أبرز مواجهات اليوم ضمن منافسات تصفيات كأس العالم المركز الخبري الوطني.

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