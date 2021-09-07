ملتقى اقتصادي عراقي ـ قطري في بغداد

2021/09/07 | 09:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

يعقد اليوم في بغداد، ملتقى الشركات العراقية ـ القطرية بمشاركة رفيعة من الدولتين.

وقال مصدر لـ"الاقتصاد نيوز"، "يعقد اليوم في بغداد ملتقى الشركات العراقية ـ القطرية، في فندق بابل، والذي يضم كبار المصنعين في قطر بالإضافة إلى شخصيات رفيعة المستوى من العراق".

وأضاف أن الملتقى يهدف إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وكان امير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني زار العراق خلال الشهر الماضي، للمشاركة في مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون.

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