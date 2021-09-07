2021/09/07 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش ليست المرة الأولى التي ينجح فيها أسرى فلسطينيون بالهروب من سجون الاحتلال وزنازينه، ولكنها على الأرجح المرة الأكثر إثارة وتعقيدا وتخطيطا محكما ومعقدا، كما أنها الأكثر إحراجا لسلطات الاحتلال التي عادة تحاول الترويج بأن معلوماتها مطلقة وشاملة، وإجراءاتها دقيقة وصارمة، وأن تفوقها على الفلسطينيين امر بديهي لا يحتاج إلى نقاش ولا يمكن الشك فيه .عملية الهروب الشجاع مع أن نتائجها غير واضحة بعد، تثبت أن ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في بطولة الهروب الكبير للحرية - نهاد ابو غوش) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في بطولة الهروب الكبير للحرية - نهاد ابو غوش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).