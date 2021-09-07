2021/09/07 | 10:01 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يلاقي ايران اليوم..تعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة

يواجه المنتخب الوطني العراقي، الثلاثاء، نظيره الايراني في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة الى مونديال قطر 2022.

ويلتقي المنتخب العراقي نظيره الايراني في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت العاصمة بغداد على ستاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة.

ومن المقرر أن يتم نقل المباراة في العراق عبر الموقع الالكتروني لقناة الرابعة الفضائية وصفحة القناة على فيسبوك، إضافة الى عدد من الشبكات المحلية المتعاقدة معها.

وسيغيب اللاعب علي عدنان عن مباراة المنتخب العراقي امام نظيره الايراني، لعدم جاهزيته بسبب الاصابة، التي ابعدت ايضاً عدداً من اللاعبين عن صفوف المنتخب الوطني.

وكان المنتخب العراقي قد تعادل في مباراته الاولى في التصفيات الحاسمة المؤهلة الى كأس العالم امام نظيره الكوري الجنوبي من دون أهداف، فيما تغلب الفريق الايراني على نظيره السوري بهدف نظيف.

ويتصدر المنتخب الايراني ترتيب المجموعة الاولى في التصفيات برصيد 3 نقاط، يليه المنتخب العراقي في المركز الثاني برصيد نقطة واحد، تليه وبنفس الرصيد من النقاط منتخبات الامارات وكوريا الجنوبية ولبنان، فيما يتذيل المنتخب السوري ترتيب المجموعة برصيدٍ خالٍ من النقاط.

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