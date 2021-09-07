تراجع طفيف.. بغداد اليوم تعرض أسعار الدولار في بورصة العراق - عاجل

2021/09/07 | 10:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادتعرض بغداد اليوم، الثلاثاء، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في بورصة العراق.وجاء سعر بيع الدولار فئة 100$ مقابل 147.750 د.بينما جاء سعر شراء الدولار فئة 100$ مقابل 146.750 د.

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