ألمانيا تتهم روسيا بشن هجوم إلكتروني على البرلمان

2021/09/07 | 10:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

اتهمت وزارة الخارجية الألمانية، روسيا بشن هجوم إلكتروني جديد على البرلمان الألماني.

وذكرت المتحدثة باسم الوزارة، أن الحكومة الألمانية لديها معلومات يعتد بها بأن أنشطة الكتابة المدسوسة على الموقع منسوبة لعاملين بالقطاع الإلكتروني تابعين للدولة الروسية أو لجهاز المخابرات العسكرية الروسي، وفقاً لـ"رويترز".

وشددت على أن "هذا السلوك الروسي غير مقبول ويشكل تهديداً لألمانيا".

ولفتت المتحدثة إلى أن الحكومة الاتحادية تدعو روسيا أن تضع حداً على الفور لمثل هذه الأنشطة.

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