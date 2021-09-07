المفوضية: شخص غير مرشح في الانتخابات ببث دعاية انتخابية

2021/09/07 | 10:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الثلاثاء، رصد قيام شخص غير مرشح في الانتخابات ببث دعاية انتخابية.وقالت مساعد الناطق الإعلامي لمفوضية الانتخابات نبراس أبو سودة، إنه “تم رصد مخالفة غريبة من نوعها تمثلت “ببث دعاية انتخابية قام بها شخص وهو غير مرشح في الانتخابات”.وأضافت: “كما أن بعض الدعايات تمت إزالتها من قبل البلديات نتيجة …

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