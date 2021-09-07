التقاعد تصدر بيان بشأن مبالغ الإجازات المتراكمة لمنتسبي الجيش العراقي

2021/09/07 | 10:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادقال وكيل رئيس هيأة التقاعد الوطنية، حسام عبد الستار خماس ان مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الكروبات تناقلت خبر مفاده قيام هياة التقاعد الوطنية بتحويل المبلغ المخصص للإجازات المتراكمة لمنتسبي الجيش العراقي الى شريحة اخرى.واضاف خمةس في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه “نود ان نوضح الآتي ان هياة التقاعد الوطنية منذ اليوم الاول …

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