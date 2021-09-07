2021/09/07 | 10:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفاد موقع “وول ستريت”، اليوم الثلاثاء، بأن العراق يعد خامس مهيمن على النفط عالمياً، مبيناً أن صناعة النفط واجهت في العام 2020 تحديات غير مسبوقة.وقال الموقع في تقرير له اطلع عليه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بينهما العراق..



تقرير دولي يكشف عن خمس مهيمنين على النفط عالميًا المركز الخبري الوطني.

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