"بلدهم الثاني".. موجة هجرة لبنانية إلى قبرص

2021/09/07 | 10:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لبنانيون يجتاحون جزيرة قبرص هرباً من جحيم الأزمة في بلادهم (زاوية)

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