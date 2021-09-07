2021/09/07 | 10:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ان : تنويع مصادر الايرادات يرتبط بتقوية مؤسسات النظام المالي للدولة.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : الرغبة في تنويع مصادر الايرادات الاخرى غير النفطية يرتبط بتقوية مؤسسات النظام المالي وتحديث ادواتها المعلوماتية المحاسبية والرقابية والادارية .واضاف صالح ان : المؤسسة المالية العامة تسعى وفي نطاق استراتيجيتها الى تبني اجراءات قياسية عالمية تقوم على بناء قواعد متماسكة للمعلومات المالية وتطوير شبكة ترابطها بين وحدات الانفاق او الصرف وكذلك مع وحدات التحصيل والإيراد . واوضح ان : هناك مسارا زمنيا يجب اجتيازه خلال الاعوام القليلة القادمة لبلوغ مرحلة مقبولة جدا من تطوير حركة الايرادات الحكومية وتدفق الموارد الى الموازنة العامة بصورة شفافة ومتماسكة./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مظهر محمد صالح لـ / نينا / : تنويع مصادر الايرادات يرتبط بتقوية مؤسسات النظام المالي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مظهر محمد صالح لـ / نينا / : تنويع مصادر الايرادات يرتبط بتقوية مؤسسات النظام المالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).