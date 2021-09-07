2021/09/07 | 10:10 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بابل.. تظاهرة تطالب بإزالة الصور والدعاية الانتخابية للمرشحة حنان الفتلاوي من شوارع المحافظة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 2ZPUpFfJCFQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بابل.. تظاهرة تطالب بإزالة الصور والدعاية الانتخابية للمرشحة حنان الفتلاوي من شوارع المحافظة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بابل.. تظاهرة تطالب بإزالة الصور والدعاية الانتخابية للمرشحة حنان الفتلاوي من شوارع المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).