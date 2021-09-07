2021/09/07 | 10:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني يزور ممثل الاتحاد الأوروبيّ للشؤون الخارجيَّة والسياسة الأمنيّة جوزيب بوريل اليوم الثلاثاء إقليم كردستان قادما من العاصمة العراقية بغداد.ومن المقرر أن يلتقي بوريل عددا من كبار المسؤولين في الإقليم خلال الزيارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مسؤول أوروبي يزور كردستان بعد اختتام جولته في بغداد المركز الخبري الوطني.

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