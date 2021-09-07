مسؤول حكومي يستقيل بسبب صورة لرئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي

2021/09/07 | 10:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم مستشار محافظ ذي قار لشؤون الشهداء والجرحى علي مهدي عجيل، الثلاثاء، استقالته بسبب صورة جمعت المحافظ أحمد الخفاجي برئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي في محافظة النجف.

وبحسب وثيقة حصل عليها NRT عربية، (7 ايلول 2021)، ذكر عجيل في نص استقالته، "أعلن واقدم استقالتي من عملي اعتراضا على اللقاء والتعامل مع من قتل واشترك بدماء الشهداء والجرحى التي سالت في العراق والناصرية".

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