أحمد إبراهيم: مباراة إيران ستكون قوية ونطمح لتحقيق نتيجة ايجابية

2021/09/07 | 10:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدَ لاعب منتخبنا الوطني لكرة القدم،

أحمد ابراهيم، صعوبة مباراة إيران

اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات المجموعة

الاولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة

لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

وقالَ ابراهيم، في المؤتمر الص

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