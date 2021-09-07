2021/09/07 | 10:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء،

عن اعتقال ستة سوريين "اجتازوا" الحدود

العراقية.

وقالت الخلية في بيان، إنه "من خلال

المتابعة المستمرة ورصد كاميرات

المراقبة للفرقة ١٥ بالجيش العراقي على

الحدود الس

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