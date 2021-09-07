"بلدهم الثاني".. موجة هجرة لبنانية إلى قبرص هربا من الأزمة

2021/09/07 | 11:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لبنانيون يجتاحون جزيرة قبرص هرباً من جحيم الأزمة في بلادهم (زاوية)

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