2021/09/07 | 11:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، ضوابط الحملة الانتخابية استعدادًا للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في العاشر من تشرين الأول 2021.وذكرت المفوضية في بيان، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “شروط وضوابط […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المفوضية تمنع “الصمغ” و “الاسمنت” في الدعاية الانتخابية وتحدد ضوابطها المركز الخبري الوطني.

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