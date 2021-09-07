الشاعر احمد الحلاق، والهروب الى بستان الامل...! - وجدان عبدالعزيز

2021/09/07 | 11:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#وجدان_عبدالعزيز حين الحديث عن الشاعر السوري احمد بشار الحلاق، لابد من التحدث عن اجواء الطبيعة، ولاسيما الطبيعة السورية الخلابة، ولكن علاقة الشعراء بالطبيعة قديمة، حيث كان الشاعر يلجأ الي احضانها، كي يغذي عالمه الخاص بعوالمها التي تثري خياله وتعمق افكاره، وكان حتى فلاسفة الاغريق وشعراؤهم يجدون في الطبيعة ما يساعدهم على استكشاف أسرار الكون والوجود، لذلك كانوا يفرون إليها كلما شعروا بالضيق والوحشة والخوف من شرّ البش ......





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