بلاسخارت :اطلعت مجلس الامن على الانتخابات العراقية

2021/09/07 | 11:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ قالت ممثلة الامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت انها اطلعت مجلس الامن على الانتخابات العراقية.واضافت في مؤتمر صحفي اليوم : باختصار نريد انتخابات نزيهة عادلة شفافة.واوضحت ان لا احد يريد تكرار احداث 2018./انتهى5

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